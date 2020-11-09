كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس والنادي الثقافي يبحثان سبل التعاون

مسقط ـ الوطن:

عقدت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس ممثلة بالدكتور نبهان الحراصي عميد الكلية والدكتور سعيد السيابي رئيس اللجنة الثقافية بالكلية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة النادي الثقافي ممثلا في الدكتور محمود السليمي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الكاتب عبدالرزاق الربيعي، وأزهار الحارثية مديرة النادي، وذلك بمقر كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون الثقافي بين كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ممثلة في اللجنة الثقافية، والنادي الثقافي، وذلك لإيجاد الوسائل والطرق التي من شأنها تعزيز واقع العمل الثقافي بين الجهتين، وتم مناقشة الدعوات الثقافية المشتركة وإيصالها للجمهور والمتابع للنشاط الثقافي في السلطنة فيما يتعلق بالمناشط الثقافية، وتبادل الإصدارات الأدبية المطبوعة بين الجهتين، والاستفادة من الخبرات الثقافية بكلية الآداب بالجامعة وأعضاء ورواد النادي الثقافي، بالإضافة بحث أطر التعاون فيما يخدم المكتبة العمانية وإقامة البرامج المتعددة.

كما تم مناقشة عدد من الفعاليات الثقافية والتي ستكون حاضرة في الجدول الثقافي للنادي الثقافي في العام المقبل، مع تحديد آفاق متنوعة ومشتركة تسعى لخدمة المجتمع العماني بكافة أطيافه سواء كان ذلك من خلال الطلبة أو حتى الجمهور بشكل عام. وتماشيا مع خطة 2040 تم تحديد بعض المواضيع التي ستقدم على شكل ندوات ومحاضرات ومسابقات، ثقافية وأدبية تاريخية.

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