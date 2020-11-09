المؤسسة العامة للحي الثقافي بالدوحة تمنح حسن رشيد درع الأديب

لمنجزاته الأدبية والنقدية والمسرحية والإبداعية

الدوحة ـ “الوطن” :

كرمت المؤسسة العامة للحي الثقافي بالدوحة أمس الاثنين الدكتور حسن رشيد بدرع الأديب للعام 2020، وذلك في احتفالية حضرها سعادة نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة لدى دولة قطر وعدد من الأدباء والفنانين والعاملين في مجال الفكر والثقافة للجهود الكبيرة التي بذلها، ولمنجزاته الأدبية والنقدية والمسرحية والإبداعية، وما تمثله من قيمةٍ إنسانيةٍ وأدبيةٍ ونقدية، وبهذه المناسبة أكدَّ سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي أن كتارا دأبت على تكريم الشخصيات صاحبة المسيرة الحافلة بالعطاء على صعيد المشهد الثقافي في قطر والمنطقة، مشيرًا إلى ان التكريم يعكس نهجها الراسخ في دعم رواد الإبداع وتحفيزهم على مواصلةِ العطاء والبذل واستمرار الجهد والتميز حتى يتصدروا سجلات الانجاز وقوائم الابداع.

وأضاف (السليطي) : نحتفي بشخصية أدبية مُتميزة ومَرموقة، وقامة نقدية مُجدة ومُثابرة، أسهمت مسيرتهُ المليئة بالإبداعِ والعطاء في رفعةِ الفن والأدبِ والثقافة، فقد كان لفكره ونتاجه، ذلك الألق الذي أوجد فضاءً مكتنزاً بزخمِ البحثِ الثري والدراسة العميقة والنقد البناء. مبينًا أن اسم الدكتور حسن رشيد ارتبط كأديبٍ وكاتبٍ وناقدٍ مسرحي قطري، وقدم عدداً من الأعمال الابداعية في الأدب والقصة والمسرح والدراما، فكان بحق المثقف الذي يُدرك أثر الثقافة ودورها في حياة المجتمع ونهضة الوطن.

من جانبه قال الدكتور حسن رشيد: (هذا التكريم هو جزء من تكريم المثقف القطري إجمالاً، وهذا الدور التنويري الذي تقوم به كتارا سيسهم في تعريف العالم بثقافة العالم العربي) وأضاف : عندما نتحدث عن كتارا فإننا نتحدث عن نشاط فكري وأدبي وتراثي ليس على مستوى قطر أو المنطقة فقط، بل إن اشعاعها الثقافي تعدى للعام أجمع.