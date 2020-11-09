مختبر الشعر في بيت الزبير يقيم ندوة حول النص الشعري الحديث

يناقش إشكاليات التسويق الشعريّ وقضايا الالتزام المجتمعي مسقط ـ “الوطن” :

تستعد مؤسسة بيت الزبير ممثلة في مختبر الشعر لإقامة ندوة افتراضية حول (النص الشعري الحديث: إشكاليات التسويق الشعريّ وقضايا الالتزام المجتمعي)، وتستضيف فيها الشاعرة العمانية عائشة السيفية كلا من الشاعر والصحفي الكويتي دخيل الخليفة والباحث والأكاديمي العماني الدكتور حميد الحجري، وستناقش هذه الندوة عدة محاور هامة حول قضايا المجتمع والدين والأخلاق وأثرها في تشكيل النص الشعري، و إشكاليات الاتصال والتلقي سواء من خلال النص المباشر أو الترميز الشعري.

كما ستتناول الجلسة الحديث عن التسويق الشعري في العصر الحديث وإلى أي مدى يساهم الفضاء الإلكتروني في التسويق للشاعر، وستتطرق الجلسة للحديث عن مواضيع جدلية في عالم الأدب مثل علاقة الشاعر بالنشر والناشر، وعن المسابقات الشعرية والأمسيات، وأثرها في تكوين بيئة شعرية خصبة، وعن اثر القصيدة الصوتية مقابل القصيدة المكتوبة على المتلقي وأيهما أقرب للجماهير. الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات افتراضية تقيمها المؤسسة على منصاتها بغية تقريب المسافات، واستمرار التواصل المعرفي والاستفادة من الامكانيات المتاحة.

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