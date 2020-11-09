شاهد .. أحدث ظهور لـ درة بعد زواجها من هانى سعد

نشرت الفنانة درة صورتين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك في أول ظهور عقب زفافها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - منورة - مشاء الله - الله يحميكى

اقرا ايضا :

بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة تانية وان زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

كانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.