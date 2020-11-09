"حياتك مع مونيكا".. جديد الإعلامية مونيكا محيي الدين

بدأت الإعلامية مونيكا محيي الدين فى التحضير لبرنامجها الجديد حياتك مع مونيكا الذي من المقرر عرضه على قناة MAC الفضائية.
برنامج "حياتك مع مونيكا" برنامج اجتماعي يناقش العديد من مشاكل المرأة حيث يلقي البرنامج الضوء على بعض مشاكل الأزواج والزوجات مثل الخيانة والطلاق والعديد من المشكلات.
الجدير بالذكر أن آخر مشاركة للإعلامية مونيكا محي الدين كان برنامج كلام مهم والذي عرض على قناة الصحة والجمال.
برنامج "حياتك مع مونيكا" إعداد غادة محمد ومروة حافظ ومن إخراج مصطفى كامل.
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