محمد هنيدي يسخر من نفسه | شاهد

سخر الفنان محمد هنيدى من صورته أثناء طفولته، والتي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق محمد هنيدي، على الصورة، "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي مش فاهم ليه". ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي، وصابرين، وإخراج شريف عرفة. اِقرأ أيضًا : وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، مشاركته في مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي شارك في بطولتها عدد من النجوم منهم محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف.

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