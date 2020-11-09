شاهد.. إسراء عبد الفتاح برفقة ابنتها وزوجها حمدي المرغني

نشرت الفنانة

صورتين برفقة ابنتها وزوجها الفنان حمدي المرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

اسراء عبد الفتاح

وعلقت اسراء على الصورة قائلة " my little family ".

وحازت الصور على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يخليكم لبعض يارب - ربنا يحميكم يااارب ويخليكم لبعض - ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يارب - ربي يحفظكم ويسعدكم

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جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.