فيديو نور الكويتية تنتقد بعض زميلاتها بالوسط الفني: "أصبحن يعتمدن على جمالهن وليس موهبتهن"

نور الكويتية أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن تصريحاتها عن عمليات التجميل ورأيها فيها وهجومها على بعض من زميلاتها بالوسط الفني، ممن يخضعن لمثل هذه العمليات.

نور الكويتية تكشف رأيها في عمليات التجميل

نور الكويتية رفضت فكرة إجراء عمليات التجميل خلال مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تستند في رأيها، إلى آية في القرآن الكريم، وأضافت: "أنا إذا أشوف واحدة نافخة وعاملة وجهها ببقى نفسي أشوف خلقة الله.. أشوف جمال وجهها.. مش عمليات التجميل".

نور تشن هجوما حادا على بعض من زميلاتها

وأوضحت الفنانة أنها قامت بسؤال أحد الأطباء عن مدى فعالية عمليات التجميل، وأكد لها أن هذه العمليات مثلها مثل المياه الغازية، بعد تفريغ الهواء منها، مضيفة: "سنتين أو ثلاثة وكله بيروح".

وتابعت نور في حديثها، وشنت هجومًا حادا على بعض النجمات، دون أن تذكر اسم أي منهن: "هناك فنانين يمثلون بشكلهم فقط، تعتمد أنها جميلة وشكلها جديد ولكن لا يعتمدون على موهبتهن.. بس هالحين عمليات التجميل خلت الكل بقوا شبه بعض فين روح الممثل؟".

أحدث أعمال نور الكويتية

الجدير بالذكر أن نور، ممثلة عراقية الأصل تحمل الجنسية اللبنانية وولدت وتعيش في الكويت، وكانت بداية دخولها المجال الفني منذ العام 2012، بمسلسل "العضيد" مع الفنان عبدالعزيز المسلم، شاركت بعدها بعدة مسلسلات منها "سيدة البيت" و"حب في الأربعين".

كان أحدث أعمال الفنانة نور، هو مسلسل "جنة هلي" الذي شاركت في بطولته مع كل من سعاد عبد الله وإبراهيم الحربي وشيماء علي وهند البلوشي وانتصار الشراح وحسين المهدي وشهاب جوهي وغيرهم، والعمل عرض في رمضان الماضي.

كما نافست في الموسم نفسه بمسلسل "رحى الأيام" مع عدد من أشهر نجوم الخليج منهم جاسم النبهان، ماجد مطرب، مشارى البلام، مريم الغامدي، محمد الحملي، عبدالله الخضر، أحمد العونان، ‏عبدالإمام عبدالله، شيلاء سبت، والطفل أحمد بن حسين‎.‎