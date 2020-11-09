بفيديو طريف.. آسر ياسين يعلن فقدانه حاسة التذوق بسبب فيروس كورونا

آسر ياسين الفنان المصري يبدو أنه قرر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا بشكل نهائي، بعد أيام قليلة من إثارته للجدل بعد تداول أنباء عن إصابته بالفيروس عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وحفل زفاف صديقته الفنانة درة أيضًا.

آسر ياسين يفقد حاسة التذوق ويثبت إصابته بـ"كورونا"

آسر ياسين نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بانستجرام، مقطع فيديو ظهر فيه داخل منزله، وهو يتناول "بصلة" لكنه أكد خلال تناوله لها، أنه لا يشعر بطعمها في فمه، فقرر أن يسأل بسخرية، جمهوره عن معنى ذلك وهل له علاقة بإصابته بفيروس كورونا أم لا؟

وكتب آسر ياسين في تعليقه على الفيديو الطريف: "التحليل لسة ماطلعش بس البصلة مالهاش طعم.. يبقى إيه؟ كورونا؟.. دوت الخليج بتحرق بس مالهاش طعم شوية"، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع الفيديو وأكدوا أنه طالما وصل إلى مرحلة فقدان حاسة التذوق فإنه مصاب بفيروس كورونا بشكل مؤكد، خاصة وسط إصابة العديد من زملائه بالوسط الفني بالفيروس فور عودتهم من مهرجان الجونة.

آسر ياسين وفيروس كورونا

وكان آسر ياسين قد انتشرت عدة أخبار عن إصابته ووجوده في العزل في منزله، ولكنه كشف عن إجرائه للفحوصات اللازمة، ولكن نتيجتها لم تظهر بعد، وكشف أيضاً عن إصابته بنزلة برد بعد عودته من مهرجان الجونة، وهو ما أثار القلق حول إصابته بكورونا خاصة إنه لم يكشف عن نتيجة التحاليل بعد يوم من إعلانه خضوعه لها.

النجوم يعلنون إصابتهم بفيروس كورونا بعد مهرجان الجونة

وكان عدد من النجوم قد أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم من مهرجان الجونة، وخضعوا للعزل المنزلي وحرصوا على تنبيه المقربين منهم بإصابتهم، ومن بينهم الفنانة بسمة، وزينب غريب وميس حمدان وسلمى أبو ضيف وويجز وسارة عبد الرحمن وريم العدل.

كما أن عدد من النجوم والنجمات قرروا طمأنة جمهورهم على حالتهم الصحية بعد تداول أنباء عن إصابتهم بالفيروس، لكنهم كشفوا أنهم بحالة صحية جيدة ونفوا إصابتهم، ومنهم الفنانة رانيا يوسف ويسرا وبشرى ولقاء الخميسي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وهند عبد الحليم وغيرهم، فيما أكدت الفنانة علا رشدي أنها وزودها أحمد داود خضعا للفحوصات أيضًا عقب عودتهما من المهرجان، لكن كان هناك تضارب في النتائج فقررا عزل نفسهما حتى يجريان الفحوصات مرة أخرى.