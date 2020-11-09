نادين تحسين بيك عن علامات التقدم في العمر: "ما عدت صغيرة"

نادين تحسين بيك النجمة السورية ردت على تعليقات البعض من متابعيها على ظهور علامات التقدم في العمر على وجهها، وكشفت أن هذه التعليقات لا تتسبب لها في أي ضيق.

نادين تحسين بيك تعلق على علامات تقدمها بالعمر

نادين تحسين بيك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لبعض من يعلق على ظهور علامات التقدم في العمر على وجهها خلال الفترة الماضية حيث أوضحت أنها باتت تستمع لهذه التعليقات بشكل زائد، وأنها لا تغضب بسببها لكونها مدركة التغيرات التي تمر بها بسبب مراحل عمرها، وأنها لم تعد شابة فكتبت: "كتير عم ينقال في آخر فترة أنه شكلي متغير.. طبعا شكلي بدو يتغير لأني عم أكبر.. وما بزعل ابدا إني أكبر كل مرحلة لها حلاوتها حتى لما تبلش تتغير على حالك... الي بدي قولو انني ما عدت صغيرة".

نادين تحسين بيك ترفض الخضوع لعمليات التجميل

نادين تحسين بيك أكدت كذلك رفضها للخضوع لأي عملية قد تساعدها على تغيير ملامح التقدم في العمر وأنها لا تفضل ذلك، مؤكدة أنها تشعر أن من داخلها لا تزال في عمر الـ20 وأن التغيرات التي تحدث في ملامحها سوف تظل تحترمها فكتبت: "فيني ضل أعمل أشياء بوجهي لحتى ما يبين.. بس ابدا ماعندي مشكلة أنه يبين.. المهم الروح من جوا.. أنا جواتي لساتني بنت الـ٢٠.. بس الدنيا متل ما بتغير شغلات جواتنا بتغير ملامحنا.. دوت الخليج حقيقة وانا بحترمها"، وعلق العديد من النجوم على ما كتبته الفنانة السورية فكتبت شكران مرتجى: "إنتي لسه ماشفتيش حاجة"، بينما علقت الفنانة سلافة معمار: "دخيل روحك وجمالك".

وقدمت نادين تحسين بيك الشكر لزملائها الذين تفاعلوا مع رسالتها فكتبت: "شكرا لكل كلمة اتقالت حلوة بحقي ولو مو انتو حلوين من جوا ما بتقولو هيك، كل إناء ينضج بما فيه، شكرا على كم هالحب هاد انا اليوم سعيدة وانتو السبب".

"عهد الدم" أحدث أعمال الفنانة السورية نادين تحسين بيك

"عهد الدم" هو أحد الاعمال الدرامية التي تشارك فيها الفنانة نادين تحسين بيك خلال هذه الفترة ويعرض على شاشة قناة "MBC" وهو من بطولة كل من الفنان باسل خياط، ورودني حداد، وألان سعادة،، وآية طيبا، وندى أبو فرحات، والعمل من تأليف توني جوردن، وإياد أبو الشامات، وإخراج كريم الشناوي، الفنانة نادين تحسين بيك تبلغ من العمر 42 عاما، وقد شاركت خلال مسيرتها في أكثر من 80 عملا فني، كان منها مسلسل "سوق الحرير" مع كل من الفنان بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، فادي صبيح ، والذي جاري الاستعداد لتصوير الجزء الثاني منه قريبا وهو من تأليف وإخراج بسام الملا.