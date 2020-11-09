زيجات للنجوم أثارت الجدل مؤخراً أحدثهم هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ضجة كبيرة رافقت زفاف الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الذي أقيم قبل يومين وذلك بسبب تواجد نجوم المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش في الحفل رغم قرار نقابة الموسيقيين بعدم التعامل معهم في الحفلات، وما تلا ذلك من إثارة للجدل من نفي والد العروس دعوتهم ثم إحراج ابنته هنادي لوالدها بتأكيد توجيهها دعوة لمطربي المهرجانات .

ولم يكن زفاف هنادي مهنا الوحيد الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة في الوسط الفني والجمهور، إنما سبقه كذلك بأسابيع العديد من الزيجات نرصد لكم بعضها.

زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

لم يكد ينتهي حفل زفاف الثناني الفني هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، حتى أثيرت حوله ضجة كبيرة بسبب تواجد نجوم المهرجانات به رغم قرار نقابة الموسيقيين بعدم التعامل معهم في الحفلات.

وأبدت نقابة الموسيقيين اعتراضها على حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ، وأصدرت بسببه بيانا، عبرت به عن غضب مجلس إدارة النقابة بسبب استعانة الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي مهنا، بعدد من نجوم المهرجانات مثل عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، لإحياء الحفل، رغم إصدار النقابة قرار بإيقافهم عن العمل والغناء، من جهته رد هاني مهنا على النقابة مؤكداً بأنه لم يدعو مطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته معتبراً بأنه تفاجئ بوجودهم في الحفل.

في المقابل، خرجت هنادي مهنا خرجت عن صمتها وأحرجت والدها عندما أكدت بأنها دوت الخليج من دعت مطربي المهرجانات لحفل زفافها، وتحدثت العروس عن هذه الأزمة من خلال مقطع فيديو من شهر العسل، وقالت إن والدها هاني مهنا لم يكن على علم بحضور كل من حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش كمدعوين، وقالت بأنهم حضروا كضيوف.

زفاف درة التونسية وهاني سعد

زفاف النجمة درة التونسية من رجل الأعمال هاني سعد ترافق كذلك بضجة كبيرة بين الجمهور بعد تداول معلومات حول عريس الأولى وبأنه زوجته الأولى ما تزال على ذمته.

n Nov 4, 2020 at 8:50am PST

هذا الجدل الواسع دفع بالفنانة التونسية الى الخروج عن صمتها بعد يوم واحد من زواجها وقضائها شهر العسل، ونفت كل ما تردد حول أنها اختارت أن تكون الزوجة الثانية، وقالت في تسجيل صوتي بثته إذاعة موزاييك إف إم، أن هناك من يصطاد في الماء العكر وحاول ترويج مثل هذه الأخبار تزامنًا مع حفل زفافها بمدينة الجونة المصرية.

وأكدت درة التونسية بأنها ارتبطت برجل مطلق قائلة في تسجيلها :" أؤكد أني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياته معايا..."، مضيفة :" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة، يعيشها هو ويعرفها هو.. وأنا اخترت رجل يحبني ونحبه، والزواج هو الطريق المشروع والطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا".

زفاف أمير شاهين ومنة جاب الله

أثار زواج الفنان أمير شاهين زوبعة حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد اعلان زواجه قبل فترة قصيرة من الشابة منة جاب الله وتوديعه للعزوبية عقب سنوات من العزوف عن الزواج بسبب حبه السابق للراحلة ميرنا المهندس.

وتناقل رواد السوشيال ميديا العديد من التصريحات السابقة لأمير شاهين والتي كان يتحدث فيها عن عدم قدرته على الارتباط بعد رحيل حبيبته الفنانة ميرنا المهندس عام 2015 التي توفيت بالسرطان والتي كان على وشك عقد خطوبته عليها لكن الموت غافلها على عجل.

زواج الإعلامية كارلا حداد

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أحدثت بدورها جدلاً بين رواد السوشيال ميديا عقب اعلان زواجها من شاب يدعى وائل قسيس بعد فترة قصيرة من اعلان طلاقها من مقدم البرامج والممثل طوني ابو جودة الذي رزقت منه بإبنة وحيدة.

كارلا حداد أوضحت لاحقاً بإن طلاقها تم العام الماضي لكنها لم تعلن ذلك الا هذا العام وذلك رداً على ضجة زواجها السريع بعد فترة قصيرة على طلاقها.