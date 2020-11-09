صور تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي ومحمود حميدة ينحني احتراما له

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 أقام ندوة لتكريم الفنان المصري عزت العلايلي بحضور مجموعة من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة الذي تحدث في الندوة عن المشوار الفني للفنان الكبير.

عزت العلايلي يعود بمسرحية "أهلا يا بكوات" للمسرح

عزت العلايلي طلب من الحضور قبل بداية ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الوقوف دقيقة حداد على أرواح نجوم السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا، كما كشف عن أول دور قدمه على خشبة المسرح فكان يجسد فيه دور تمثال لا يتحرك ولا يتكلم ورغم أن الدور صغير لكنه دعى عائلته من أجل أن تحضر وتشاهده، كما تحدث العلايلي عن الأمنية التي كان يرغب في تحقيقها خلال مسيرته الفنية وهي تقديم أدوار الشر بشكل أكبر، حيث أوضح أنه خلال مسيرته سعى دوما لعدم حصره في أدوار معينة، وأشار عزت العلايلي إلى احتمالية إعادة تقديم مسرحية "أهلا يا بكوات" وأن هناك تحضير لهذه الفكرة خلال الفترة القادمة.

محمود حميدة عن عزت العلايلي: "نجمي المفضل وليس له شبيه"

الفنان محمود حميدة كان من أبرز النجوم الذين حضروا ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي وقدم له درع التكريم وهو ينحني له تقديرا، وأكد محمود حميدة على الدور المهم الذي لعبه الفنان الكبير خلال مشواره الفني وتقديمه العديد من الأدوار التي لا تزال حاضرة في أذهان وعقول المشاهد، وأوضح أن عزت العلايلي ليس له شبيه في السينما وأن هناك العديد من نجوم السينما المصرية والعربية يشبهون نجوم من السينما العالمية لكن عزت العلايلي لا يوجد له مثيل، وهو النجم المفضل بالنسبة له، وذكر محمود حميدة العديد من الأدوار التي قدمها الفنان المصري والتي من بينها فيلم "الأرض" وفيلم "المواطن مصري" وشدد على أنه قدم في العملين شخصية الفلاح لكنه قدمها بشكل مختلف تماما في كل فيلم، وطلب محمود حميدة من الدارسين للسينما أن يتذكروا دائما عزت العلايلي.

النجوم في ندوة الفنان عزت العلايلي

الندوة التي أقامها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 والتي أيضا تحمل اسم الفنان عزت العلايلي حضرها العديد من النجوم منهم المخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج عمر عبدالعزيز، وكل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان الكبير محمود حميدة، وصلاح عبدالله، وظهر التزام النجوم بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حيث ارتدى الجميع الكمامة، كما تواجد كذلك رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حتى يوم 12 نوفمبر، يذكر أن الفنان الكبير عزت العلايلي قدم خلال مشواره الفني الطويل أكتر 190 عمل فني.