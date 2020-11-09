بشير أبو زيد: التمويل كان أصعب مراحل فيلمي الأول

أقيمت ندوة الفيلم اللبناني "مفقود"، اليوم الإثنين، الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 والتي تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، بحضور مخرج الفيلم بشير أبو زيد وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.

من جانبه، قال "بشير"، "أصعب مرحلة مررت بها هي التمويل خاصة أنها التجربة الأولى لي في الروائى الطويل وكانت متمثلة في عناصر التصوير خاصة أن الممثلين لم يحصلوا على أجور ضخمة".

وأضاف أن الفيلم استغرق ما يقرب من خمس سنوات، وهو من وحى خياله، وممزوج ببعض من الواقع الذي نعيشه في لبنان خاصة أن هناك كثيرًا من المفقودين هناك سواء بسبب الحرب الأهلية أو العدوان الإسرائيلي، كما تم تصوير الفيلم بكاميرا واحدة.

وأوضح أن الفيلم كان مكتوبا بالتسلسل الزمني للأحداث بشكل طبيعى ولكن لم يكن راضيا عن هذا الأمر، فكان التطوير الحقيقى للفيلم في المونتاج، حيث وجد أنه لابد من حذف بعض المشاهد الخاصة بشخصيات غير محورية في الأحداث، وقرر التركيز على الشخصيتين الأساسيين وهما الشاب الذى فقد وهو صغير وأمضى رحلته وقرر أن يعيش حياته بشكل طبيعى وهو الحدث الأهم بالنسبة له ولكن دون التأثير على باقى الأحداث.

وعن سر اختياره أغنية يا مسافر وحدك بدلا من أغنية أخرى لفيروز التي تعد رمز لبناني ليرد بشير قائلا:" اختيار شخصى يتعلق بي أكثر من اختيار آخر خاصة أنني أفضل أغنية يا مسافر وحدك للمطرب محمد عبد الوهاب عن اغانى المطربة فيروز، كما أنني دائم الاستعانة بها في كثير من أعمالي القصيرة".

وأوضح أنه استعان بمدير تصوير في أول تجربة سينمائية له ولكننا كنا حريصين على تقديم صورة تعبير عن حالة الأبطال وقصة حبهما بشكل عميق.