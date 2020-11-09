الاعتداء الجنسي على طفلة.. ابنة نجم بوليوود الشهير تتعرض للتحرش لمدة عام

وقالت ابنة عامر خان: «عندما كان عمري 14 عامًا ، تعرضت للإيذاء الجنسي، كان هذا موقفًا غريبًا لي، بمعنى أنني لم أكن أعرف ما إذا كان الشخص يعرف ما يفعله أم لا»، لافتة إلى أن هذا الاعتداء لم يكن يحدث كل يوم.

وتابعت إيرا خان، أن التواصل مع والديها عامر خان ورينا دوتا، ساعدها في إخراجها من الموقف المروّع، لافتة إلى أن الواقعة استمرت بشكل متكرر لـ حوالي عام، للتأكد من أنهم يعرفون ما يفعلونه وهذا ما يفعلونه. وأضافت، ابنة عامر خان: «لم أكن خائفة. وشعرت أن هذا لم يعد يحدث لي»، مؤكدة أن هذه الواقعة لم تجعلها تشعر بالسوء الذي كانت تشعر به عندما كان عمرها 18 إلى 20 سنة.

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