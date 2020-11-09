مسلسل عروس بيروت 2 خارج التريند .. اعرف الأسباب

لم يتمكن الجزء الثاني من المسلسل اللبناني عروس بيروت من خطف الأنظار مثلما حدث مع الجزء الأول الذي كان دائما في صدارة تريند خلال 2019.

ويعود سبب تراجع التفاعل مع مسلسل عروس بيروت 2 إلى بطء الأحداث وعدم حدوث مفارقات في المسلسل أو ظهور شخصيات جديدة مؤثرة.

وتدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.