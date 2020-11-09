آخر تطورات نزاعات المغنية بريتني سبيرز ووالدها على قرار الوصاية

دافع جيمي والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن نفسه بثبوته أمام المحكمة الأمريكية أنه كان الأحق لتولي الوصاية على ابنته المغنية الأمريكية الشهيرة منذ 2008، بعد دعوى إسقاط الوصاية عليها.

وأشار محامي جيمي والد بريتني سبيرز إلى أنه على مدار 12 عاما منذ توليه وصاية ابنته قام بحل مشاكل ونزاعات مالية وقضائية على ثروتها منها قروض وقضايا، مشيرا إلى أنه لا داعي للإطاحة به.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن النجمة العالمية بريتني سبيرز باتت ترفض وصاية والدها جيمس عليها، بينما تواصل إجراءاتها القانونية من أجل إنهاء الوصاية عليها.

وأعرب طليق المغنية الأمريكية كيفين فيديرلين عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا إلى أنه واثق بأن المغنية الأمريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.

وقال مصدر لموقع Tmz إن حالة بريتني سبيرز النفسية تعطي الحق لطليقها رفع دعوى قضائية من أجل حضانة ابنائهما ، خاصة بعد رفع وصاية والدها عليها، إلا أنه استعبد اتخاذ تلك الخطوة لأنه يرى ابنائه سعداء مع والدتهما.

وكان جيمي والد النجمة بريتني سبيرز تنازل بشكل رسمي وودي عن الوصاية عليها بعد 11 عامًا وقام بتسليم تلك الشئون المالية الخاصة بالنجمة الأمريكية لصديقتها ومساعدتها.