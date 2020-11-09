سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة.. رولا سعد تحقق نجاحا كبيرا بـ لاغيني تلاقيني

حققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تم طرح الأغنية في 5 نوفمبر الحالي.

وحققت "لايف ستايلز ستديوز" 335 ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب، لأغنيتها الجديدة "لاغيني تلاقيني" للمطربة رولا سعد، بعد يومين من إطلاقها رسميا.

أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري. الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية ، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة . شركة "لايف ستايلز ستديوز" تحرص على إعادة الاغنية المصرية لمسارها الطبيعي مرة أخري وتقديم مجموعة من الاعمال المصرية بمحتوي مميز يناسب المجتمع المصري والعربي، لذا تعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الكبار والموهب الشابة المصرية سوف يتم الأعلان عنهم قريبًا لانتاج عدد من الاغاني المصورة بطريقة الفيديو الكليب ودعم المواهب الجديدة. وتبذل الشركة مجهود كبير فى تقديم أعمال مميزة فى ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا، واستطاعت ان تقدم ما يقرب من ٢٥ عمل مميز هذا العام للمطربين المصريين وايضا العرب وغنائها باللهجة المصرية واخرهم المطربة اللبنانية رولا سعد والتي عادت للهجة المصرية بأغنية "لاغيني تلاقيني".

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