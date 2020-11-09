كرهتني في الحب لـ تامر حسني تقترب من المليون الثالث .. فيديو

حققت أغنية " كرهتني في الحب" للفنان تامر حسني 2 مليون و 700 الف مشاهدة بعد مرور ايام قليلة على كرحها بقناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production.

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.ِ