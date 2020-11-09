بعد تماثله للشفاء .. عمرو دياب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

وأعاد عمرو دياب نشر تغريدة لـ تركي آل الشيخ تتضمن صورا جديدة له، وعلق الهضبة قائلا : " الحمد الله على السلامة".
ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لأنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.
وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.
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