شاهد... أحمد زاهر بصحبة نيرمين الفقي والشرنوبي من كواليس لؤلؤ

عدة صور له مع نيرمين الفقي ومحمد الشرنوبي والمخرج محمد عبد السلام من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق أحمد زاهر قائلا " أنا والقمر نيرمين الفقي وشرنوبي والمخرج محمد عبد السلام #لؤلؤ قريبااا ..واجمد مساعدين اخراج نشوي و ايناس ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.