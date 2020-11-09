وجهت الفنانة منة شلبى رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". وعلقت منة شلبى قائلة " دع قلبك يلمع من خلال ابتسامتك ". اقرأ أيضا : وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة. يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دع قلبك يلمع من خلال ابتسامتك ... منة شلبى تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.