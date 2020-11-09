حالة كبيرة من اللغط أثيرت في الفترة الأخيرة، بعد منشور ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، التي نشرته في مطلع نوفمبر الجاري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله».
منشور ابنة عبد الباسط حمودة، تسبب في حالة من التشويش خلال الأيام المنصرمة، على الرغم من أن المتوفاة هي جارتهم، ويعتبرها المطرب الشعبي بمثابة شقيقة له، إلا أن البعض ألتبس عليه الأمر وترددت شائعات حول وفاة شقيقته الكبرى.
وخرج عبد الباسط حمودة، في مقطع فيديو وأكد أن الراحلة هي شقيقته الكبرى قائلا: «كفاية إشاعات أقسم بالله أختي الكبيرة اللي ماتت»، إلا أن ظهور شقيقته الكبرى الحقيقية أوضح حالة اللبس، وتسبب لـ حمودة، في موقف محرج.
واستضافت قناة المحور الفضائية، الحاجة شادية -الشقيقة الحقيقية لـ عبد الباسط حمودة- وأكدت أنها على قيد الحياة، وأنها لا تعلم تفسير تصريح أخيها حول وفاتها.
وأكدت شقيقة عبد الباسط حمودة، وهي تبكي، أنها هي شقيقته الوحيدة، والأكبر سنًا، فهم 5 أخوات 4 ذكور وهي اختهم الوحيدة الكبرى، مشيرة إلى أن شقيقها قاطعها ولا يرد عليها دون إبداء سبب لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطرب أخذ العزاء فيها.. شقيقة عبد الباسط حمودة تظهر بعد إعلان وفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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