بدء عرض مسرحية الوصية يوم 12 نوفمبر المقبل

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وفي إطار مبادرة ادعم جيشك ، يقام العرض المسرحي " الوصية " يوم الخميس ١٢ نوفمبر ولمدة ثلاث ليالي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام. والغناء للفنانة مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي.. وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي. ويتناول العرض قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي إستعراضي.

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