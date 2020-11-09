سبب مغادرة إلهام شاهين مهرجان الإسكندرية.. تفاصيل

أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل بعد مغادرتها مقر إقامة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 وتردد أن سبب مغادرتها المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين المخرج محمد الشال أثناء ندوة الفنان عزت العلايلي والتي أقيمت على هامش المهرجان.

وتبين من الأمر أن الفنانة إلهام شاهين غادرت المهرجان نظرا لانشغالها في بعض الأعمال الفنية وهو نفس الأمر الذي دفع الفنانة رانيا فريد شوقي لمغادرة المهرجان.

ودخلت إلهام شاهين في مشادة مع المخرج محمد الشال بسبب بكاء الناقد سمير الجمل على فقدان ابنه بعد طلب عزت العلايلي الوقوف دقيقة حدادا على روح كل من محمود ياسين ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وهو الأمر الذي دفع إلهام لمواساة سمير الجمل مما دفع المخرج محمد الشال للرد عليها قائلا : "كلنا هنموت" لترد إلهام قائلة: " عيب كده" وانتهي الخلاف عند هذا الحد.