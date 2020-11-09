كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحة مش سيعاك.. أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ والده الراحل

وجه الفنان أحمد خالد صالح رسالة إلى والده الفنان الراحل خالد صالح ونشر صورة له من حفل زفافة تضم زوجته الفنانة هنادى مهنا ووالدها الموسيقار هانى مهنا ووالده الفنان الراحل خالد صالح وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وعلق أحمد خالد صالح على الصورة قائلا: "كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحة مش سيعاك .. رحمة الله عليك يا حبيبنا". اقرا أيضا: وأقيم حفل زفاف الثنائي أحمد خالد وهنادى مهنا الجمعة الماضية في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان. يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد. facebook

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