كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحة مش سيعاك.. أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ والده الراحل

وعلق أحمد خالد صالح على الصورة قائلا: "كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحة مش سيعاك .. رحمة الله عليك يا حبيبنا".
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وأقيم حفل زفاف الثنائي أحمد خالد وهنادى مهنا الجمعة الماضية في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.
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