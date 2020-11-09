بعد عملية جراحية خطيرة.. أول ظهور للمستشار تركي آل الشيخ منذ أسبوعين.. شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة جديدة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد هذا أول ظهور له منذ أسبوعين بعد عملية جراحية خطيرة أجراها منذ أسبوعين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخرًا مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله في أغنية جديدة من كلماته.
ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".
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