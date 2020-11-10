بعد استهتاره بالجونة.. آسر ياسين ينكر تصريحاته عن خضوعة لمسحة كورونا..خاص

بالرغم من شعور الممثل أسر ياسين قبل أيام باعراض فيروس كورونا المستجد، لم يعلن عبر وسائل الإعلام أو منصاته للتواصل الاجتماعي؛ لتحذير من خالطوه بمهرجان الجونة السينمائي.

ووفقا لمصادرنا؛ اكتفي آسر ياسين بالحديث مع صناع مسلسل "100 وش" عبر مجموعة خاصة بتطبيق "واتس أب" تدعى "عصابة عمر وسكر"، خاصة عقب إعلان الممثلة زينب غريب عن إصابتها، وهو الأمر غير الأخلاقي.

"آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اسر ياسين لـ"دوت الخليج" مؤخرا أكد أنه يشعر ببعض أعراض الأنفلونزا، وأنه في انتظار نتيجة التحليل الذي سيؤكد إصابته بـ كورونا من عدمه، ولكنه عاد لينفي عبر لقاء تلفزيونى إجراؤه أي مسحة من الأساس.

وتابع: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت علي أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".



ربما ينتظر أسر ظهور عدد أخر من الأعراض، وربما تراجع عن تصريحاته بشأن إجراءه مسحة لسبب ما، ولكن حفاظا على الخصوصية سنحتفظ بالدليل على تصريحاته الخاصة ونتمنى له السلامة.

وكان آسر ياسين قد سافر إلى الجونة بسيارته مع عائلته وانتظر بالمدينة الساحيلة عقب ختام المهرجان ليحضر حفل زفاف الفنانة درة، والذي أقيم باحد الفنادق في حضور عدد كبير من نجوم الفن.

