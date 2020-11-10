ما تسكتيش أبدا على حقِك.. ليلى علوى تدعم المرأة ضد العنف | شاهد

صورة لها تدعم فيها المرأة ضد العنف وذلك عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".
وعلقت ليلى علوى على الصورة قائلة "ما تسكتيش أبدا على حقِك، توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك، بيبدأ بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منٍك.. لأن سكوتٍك #مش_عادي".
مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء علي قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة, UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
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كان آخر أعمال ليلى علوي الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو من إخراج يسري نصر الله.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 2020.
يذكر أن أحدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.
والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
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