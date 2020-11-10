كسَّروا المطعم.. محمد رمضان ينشر فيديو له رفقة نيللي كريم

وظهر رمضان في الفيديو من داخل أحد المطاعم برفقة الفنانة نيللى كريم وهم يكسرون اطباق المطعم، ويقوم رمضان بأداء أغنية " يا حبيبي".
وكتب معلقا على الفيديو:" حرفيا كسرنا المطعم، مبسوط انى شوفتكم النهارده".
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وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".
ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".
وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
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