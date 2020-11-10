مدحت صالح وإيمان عبدالغني يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أقيم أمس الاثنين، حفل غنائي للفنانين مدحت صالح وإيمان عبدالغني، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 29.

وقدم مدحت صالح، في الحفل مجموعة من أعماله المتميزة التي قدمها على مدار مشواره الفني، وصاحبه عازف البيانو عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.