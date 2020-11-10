أقيم أمس الاثنين، حفل غنائي للفنانين مدحت صالح وإيمان عبدالغني، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 29.
وقدم مدحت صالح، في الحفل مجموعة من أعماله المتميزة التي قدمها على مدار مشواره الفني، وصاحبه عازف البيانو عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.
كما أحيى الفاصل الأول من الحفل، الفنان اللبناني سعد رمضان، والمطربة إيمان عبدالغني، اللذان تفاعل معهما الجمهور وتجمس مع أغانيهما طوال فقرات الحفل.
وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ في تمام الثامنة من مساء غد بحفل فنى للفنان أحمد سعد ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدحت صالح وإيمان عبدالغني يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.