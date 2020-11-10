محمد رمضان يصدم الجمهور بلوك غريب ويكشف عن نجوم جدد في مسلسله "موسى"

محمد رمضان أثار الجدل في اليوم بعد ظهوره في آخر صوره بلوك جديد وغريب، والذي من المتوقع ان يظهر به في أحدث أعماله الغنائية، في الوقت الذي كشف به تفاصيل جديدة عن مسلسله الجديد "موسى".

محمد رمضان يظهر بالشعر الأبيض في أحدث أعماله

وفاجأ محمد رمضان جمهوره اليوم بالكشف عن اللوك الجديد الذي سيظهر به في أحدث أعماله الغنائية، واستعرض اللوم الجديد والغريب اليوم في فيديو على حسابه بانستقرام، على أنغام أغنيته "أنا جدع"، وظهر رمضان بالشعر الأبيض، وهو الأمر الذي صدم الجمهور وتلقى بسببه عدة انتقادات، في حين أبدى البعض إعجابه باللوك الجديد الذي شوقهم لعمله الغنائي المقبل.

محمد رمضان يضم نجوم جدد إلى مسلسله "موسى"

وكشف محمد رمضان مؤخراً عدة مفاجآت حول مسلسله الجديد "موسى"، بعدما انضم عدد من النجوم إلى العمل والذي ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي والفنانة عارفة عبد الرسول، والتي ستجسد دور والدته في المسلسل، بالإضافة إلى الفنانة فريدة سيف النصر، وجميعهم يقدمون أول أعمالهم مع محمد رمضان في الدراما.

وكان محمد رمضان قد كشف مؤخراً عن الأسماء الأولى المشاركة معه في مسلسل "موسى"، ومن بينهم مفاجآت أيضاً وعلى رأسهم الفنانة سمية الخشاب، والتي تعود للدراما بعد غياب من خلال مسلسل محمد رمضان، بالإضافة إلى الفنان باسم سمرة في أول تعاون له مع رمضان وبعد خلافاتهما الشهيرة الفترة الأخيرة، وكذلك الفنان سيد رجب وصبري فواز ورياض الخولي ومن المتوقع الإعلان عن أسماء جديدة في الفترة المقبلة.

محمد رمضان يثير الجدل بأغانيه الجديدة

وروج محمد رمضان الفترة الأخيرة لعدة أعمال غنائية جديدة له، وكشف عدة مقاطع منها على انستقرام، والتي أثارت الجدل بسبب مضمون كلماتها وبسبب عدم طرح رمضان أي منها طوال الفترة الماضية، وأبرزها أغنيته "الدبابة"، والتي كان من المقرر ان يواجه بها الفنان أحمد الفيشاوي بعدما أعلن الأخير عن أغنية بعنوان "نمر 2"، وكذلك أغنية جديدة بعنوان "الشرع حلل أربعة"، ولم يطرحها أي رمضان حتى الآن.

وطرح رمضان في الفترة الأخيرة أغنيته مع المغني الفرنسي ميتر جيمس بعنوان "يا حبيبي"، وقدم في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" مع أحمد زاهر وروجينا ونور وعدد من النجوم، ويستعد للمنافسة في رمضان المقبل بمسلسل "موسى" مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبد الرحمن.