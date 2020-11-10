فيديو أنغام تشوق الجمهور ببرومو ألبومها الخليجي "مزح" وهذا موعد طرحه وقائمة أغانيه

أنغام عادت للمنافسة من جديد في سباق الألبومات، وأعلنت موعد طرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، ونشرت مقطع ترويجي للألبوم.

أنغام تبدأ العد التنازلي لألبومها الجديد

ونشرت أنغام في الأيام الماضية عدة مقاطع ترويجية لألبومها الخليجي الجديد "مزح"، وبدأت الترويج للألبوم بنشر مقطع ترويجي من كليب من الألبوم، وظهرت به أنغام في أجواء كلاسيكية وفخمة، وهو ما شوق الجمهور للعمل الجديد، والذي تعود به أنغام للمنافسة في الألبومات الخليجية.

أنغام تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

وكشفت أنغام موعد طرح ألبومها الجديد "مزح"، وعلقت على البرومو عبر حسابها بانستقرام وقالت:" ترقبوا العرض الحصري الأول لألبومي الجديد مزح يوم ٢٠٢٠/١١/١١ الساعة ۸:٣٠ بتوقيت مصر والساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية على روتانا خليچية"، وتفاعل الجمهور مع إعلان أنغام عن ألبومها الجديد بعد تشويقهم ببدء عد تنازلي للألبوم عبر صفحتها بانستقرام.

قائمة أغاني ألبوم أنغام الجديد

وشوقت شركة "روتانا" الجمهور لألبوم أنغام الجديد، ونشرت بوستر الألبوم وكشفت عن مفاجأة قائلة:" ألبوم مزح للنجمة أنغام.. انتظروا مفاجأة ولأول مرة بالوطن العربي"، ونشرت قائمة أغاني ألبوم أنغام ومنها: "آخر لقا" و "ثلاث حروف" و "ظل وهجير" و"طاولة" و "أناني" و "ألف آسف" و"أدور" و "هنا وهناك" و "اسمك حبيبي" و "غريب" و "ابطي علي" و "مزح".

وتعاونت أنغام في الألبوم مع الملحن سهم والذي له نصيب الأسد في أغاني الألبوم بما يقارب 7 أغاني، وكذلك الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بما يقارب 5 أغاني، وتتعاون أيضاً مع الشعراء قوس وسعود بن عبد الله و الملحن صادق الشاعر وغيرهم.

أنغام تعود للمنافسة خليجياً

وتعود أنغام للمنافسة خليجياً بألبومها "مزح" وذلك بعد آخر ألبوماتها الخليجية "راح تذكرني"، والذي طرحته منذ عامين، وكان آخر ألبوماتها العام الماضي باللهجة المصرية بعنوان "حالة خاصة جداً"، وطرحت أنغام هذا العام فيديو كليب أغنيتها المنفردة "بحبك وبرتاحلك" في موسم الصيف، قبل عودتها في نهاية العام بالألبوم الخليجي "مزح".