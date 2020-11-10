ابن فايق عزب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بكورونا وفيروس نادر

الفنان فايق عزب أقلق الجمهور في الأيام الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية بعد تردد أخبار حول إصابته بفيروس نادر بعد إجرائه لعملية جراحية في النخاع الشوكي.

فايق عزب مصاب بكورونا والتهاب رئوي بكتيري

وقال خالد عزب، ابن الفنان فايق عزب، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"، إن والده يعاني من أزمة صحية منذ شهر ونصف بعد إصابته بانسداد في النخاع الشوكي، والذي أفقده القدرة على الحركة وأضطر لإجراء عملية جراحية لتوسيع النخاع الشوكي، ولكنه أصيب ببكتريا "مارسا" والتي تسببت في إصابته بالتهاب رئوي بكتيري حاد، وهو الأمر الذي سبب حالة من القلق لدى الجمهور بعد وصف "مارسا" بالفيروس النادر.

تطورات الحالة الصحية للفنان فايق عزب

وأضاف نجل الفنان فايق عزب إن والده يتلقى العلاج الخاص بالالتهاب الرئوي والبكتريا، ولكن الأطباء اكتشفوا أيضاً إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في المستشفى، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بسبب ارتفاع درجة حرارته، وأعاقه عن جلسات العلاج الطبيعي والتي كان من المقرر ان يخضع لها لاستعادة الحركة بعد عملية النخاع الشوكي.

وقال ابن فايق عزب إن والده يتواد بالمستشفى والعناية المركزة في نفس الدور الذي تتواجد به الفنانة نشوى مصطفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وأشار إلى أن والده يتحدث قليلاً وبدأ في تحريك يده وقدمه قليلاً ولكنه ما زال في العناية المركزة لتلقي العلاج من الالتهاب الرئوي وكورونا.

فايق عزب يقلق الجمهور على حالته الصحية

وأقلق الفنان فايق عزب الجمهور في الأيام الأخيرة بعد كشف بعض الأخبار عن إصابته بفيروس نادر من المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية في الفترة الأخيرة نتيجة انسداد في النخاع الشوكي، قبل أن يكشف ابنه عن تفاصيل حالته وإصابته بكورونا أيضاً.

ويذكر أن الفنان فايق عزب، 77 عاماً، قد بدأ مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام "الدوامة" و"ابدا لن تموت" وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات مثل أدواره في مسلسل "ليالي الحلمية" و "لا إله إلا الله" و "رأفت الهجان" و "السقوط في بئر السبع" وغيرها، وقدم فايق عزب في السينما عدة أعمال بارزة مثل دوره في مسلسل "بخيت وعديلة" و "ضد الحكومة" و "حنفي الأبهة" و "المصير" و "الباشا تلميذ" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعماله في مسلسل "سلسال الدم" و مسلسل "ولد الغلابة" في العام الماضي.