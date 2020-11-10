بعد شائعة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. أول رد من نقابة المهن التمثيلية

رد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.

وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: «الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزى الفل وبصحة جيدة والحمد لله».

يأتي ذلك بعدما حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.