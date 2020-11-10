مدحت صالح يضيء مسرح النافورة بالمحطة قبل الأخيرة من مهرجان الموسيقي العربية

وصل قطار مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 29 الي المحطة قبل الأخيرة؛ حيث اقيمت علي مسرح النافورة السهرة التاسعة بقيادة المايسترو احمد عامر، واحياها النجم مدحت صالح بنخبة مميزة من اعمال زمن الفن الجميل هي يا واحشني رد عليا ،وبتسال ليه عليا ،والحلوة داير شباكها ، يا جميل ياللي هنا ، والنبي يا جميل ، مش كفاية يا حبيبي ،ما انحرمش العمر منك ، بان عليا حبه بجانب اعماله الخاصة التي عبرت عن مشاعر ابناء جيله منها زي ما هي حبها ،جاي علي نفسك ليه ، المليونيرات ، الدنيا لو هتيجي وانا ابن مصر ، وبانامل ذهبية عزف علي آلة البيانو الموسيقار عمرو سليم لحن بلاش عتاب لـ كمال الطويل .
وشدا "سعد رمضان" بمزيج من الطرب المصري واللبنانى منها حلوة يا بلدي ،شو محسودين ، فوق النخل – قدك المياس ، آخ يا بيروت ، مهزوم ، سهر الليالي وعلي رمش عيونها .
وبصوت يحمل طابع الأصالة العربية تغنت ايمان عبد الغني بكوكبة من اشهر الغنائيات منها جرحتني عيونه السودا ، بعتلي نظرة ، إن راح منك يا عين ، في يوم ليلة ومن الأعمال المعاصرة خليك حبيبي .
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