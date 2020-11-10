ميرنا وليد مطلوبة على جوجل.. لهذا السبب

وتصدرت ميرنا وليد، مؤشرات البحث بـ جوجل وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها.
وكشفت ميرنا وليد، عن إنها لا زالت تحتفظ بنسخة من سيناريو مسلسل ذئاب الجبل حتى الآن، مشيرة الى أنها بكت عندما قرأته أول مرة.
ولفتت ميرنا وليد خلال الحلقة مع نجوم العمل، والمخرج مجدي أبو عميرة أنها شاركت في مسلسل ذئاب الجبل وهي في الـ 17 من عمرها اي في مرحلة الثانوية.
وصرحت ميرنا: "لما لقيت الناس طيبة في المسلسل وافقت ولو لقيتهم مش كويسين مكنتش هعمل المسلسل، وكان يتبقى على امتحاني في الثانوية العامة 6 أيام، وأقنعني المخرج بتأجيل بعض المواد للعام القادم ولكني دخلت كل المواد ونجحت".
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