السعادة تدق باب مسلسل ابنة السفير 2.. تفاصيل مثيرة في الحلقة 27

عُرضت أمس الحلقة الـ 27 من المسلسل التركي ابنة السفير 2، والتي شهدت اشتعالا كبيرًا في الأحداث والبداية مع نجاح نارين "نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان "انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما ابلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي.

ولكن تنجح نارين بمساعدة فاروق في تغير مكان قبر امين بعدما شكت ان فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبجأ رحلة علاجه في المستشفى.

يعلم سلطان بأنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه اجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا وتدخل على الخط شقيقة امين " الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون ان تخبرهما بأنها شقيقة أمين.

ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا.

وفي نهاية الحلقة يظهر سلطان متعافيًا وواقف على قدميه ويطلب الزواج من نارين وسرعان ما توافق بعد معاناة عاشها ابطال المسلسل منذ بدايته.