قولنى كلام لـ تامر حسنى تكسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة فى 3...

يواصل النجم تامر حسنى تصدر قائمة الأكثر استماعا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "قولنى كلام" وحصدت الأغنية 4 ملايين و100 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية.

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس و ماستر: علي فتح الله.

على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.