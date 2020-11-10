أحلام غريبة.. نيكول سابا ترعب متابعيها بصورة طائر

شاركت النجمة نيكول سابا ، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لطائر. وعلقت نيكول سابا قائلة: "صباح الخير.. شفت أحلام غريبة كتير امبارح.. خير". وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: - يارب تبقى أحلام سعيدة - شوفتي إيه؟! - ربنا يستر - شو شوفتي يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت نيكول سابا قائلة: "صباح الخير.. شفت أحلام غريبة كتير امبارح.. خير". وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: - يارب تبقى أحلام سعيدة - شوفتي إيه؟! - ربنا يستر - شو شوفتي يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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