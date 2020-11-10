بإطلالة مثيرة.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر انستجرام

وظهرت رانيا منصور بإطلالة مثيرة وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير " وتشارك رانيا منصور في مسلسل إسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

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