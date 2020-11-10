نشرت الإعلامية السعودية "لجين عمران" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت بلوك كاجوال، حيث ارتدت فستانا من اللون الوردي وإطلالة صباحية جميلة بشعر مسترسل وإكسسوارات بسيطة.
وعلقت عليها بكلمات أعجبتها " أقوى جيش ستواجهه في حياتك هو جيش (الأفكار) التي تدور في عقلك هذا الجيش قادر على تحطيمك او نصرتك، فكن قائدًا لجيش أفكارك ولا تكن تابعًا لها، فـ حياتك من نسيج أفكارك. يومكم سعيد جميعا.
وتفاعل معها الجمهور معبرين عن حبهم لها وجاءت تعليقاتهم كالتالي:
حلوة في كل الاحوال ما شاء الله الله يحرسك من العين بنت بلدي وافتخر فيها ❤
يسعد صباحك يارب ❤️
دائما متميزه بانتقائك للعبارات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلمات أعجبتني.. لجين عمران تصبح على متابعيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.