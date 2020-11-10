كلمات أعجبتني.. لجين عمران تصبح على متابعيها

نشرت الإعلامية السعودية "لجين عمران" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت بلوك كاجوال، حيث ارتدت فستانا من اللون الوردي وإطلالة صباحية جميلة بشعر مسترسل وإكسسوارات بسيطة.

وعلقت عليها بكلمات أعجبتها " أقوى جيش ستواجهه في حياتك هو جيش (الأفكار) التي تدور في عقلك هذا الجيش قادر على تحطيمك او نصرتك، فكن قائدًا لجيش أفكارك ولا تكن تابعًا لها، فـ حياتك من نسيج أفكارك. يومكم سعيد جميعا.

وتفاعل معها الجمهور معبرين عن حبهم لها وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

حلوة في كل الاحوال ما شاء الله الله يحرسك من العين بنت بلدي وافتخر فيها ❤

يسعد صباحك يارب ❤️

دائما متميزه بانتقائك للعبارات

