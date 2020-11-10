شاهد.. محمد رجب بإطلالة فخمة وأنيقة

نشر الفنان "محمد رجب" صورة له لمتابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فيها بلوك أسود أنيق، حيث ارتدى بدلة سوداء وقبعة سوداء أيضا، لتصبح إطلالته كما وصفها بعض متابعيه فخمة وأنيقة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

كما أنه أبدع في دوره بمسلسل "الأخ الكبير" إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح اليوم.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، وتدور أحداثه في إطار شعبى.