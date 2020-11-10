ورد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.
وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: «الست عبله كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة وزى الفل وبصحه جيده والحمد لله».
يأتي ذلك بعدما حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.
وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم ، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة ، علي حساب فنانة كبيرة».
ونشر حساب وهمي منسوب للفنانة الكبيرة عبلة كامل، تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر بعد الضجة التي أثيرت على مدار الأيام الماضية.
وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل :" الحمد الله قررت اعتزال الفن بشكل نهائي واتمنى اكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمال هادفة وقدرت ادخل على قلوبكم السرور".
وفي 2015، طالت عبلة كامل شائعة وفاتها اثر حادث سيارة وهو الامر الذي تم نفيه سريعا من قبل عالئتها الذين اعربوا عن استيئاهم من هذه الشائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة واعتزال وسرطان.. 3 شائعات طاردت عبلة كامل في السنوات الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.