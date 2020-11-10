وفاة واعتزال وسرطان.. 3 شائعات طاردت عبلة كامل في السنوات الأخيرة

لم تسلم الفنانة الكبيرة عبلة كامل من الشائعات طوال الوقت، وبسبب غيابها عن الساحة الفنية واللقاءات الاعلامية، أصبحت مادة مغرية للشائعات بين الحين والأخر، وآخر تلك الشائعات هو إصابتها بالسرطان، وأنها تحاربه في مراحله الاخيرة.

ورد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.

وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: «الست عبله كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة وزى الفل وبصحه جيده والحمد لله».

يأتي ذلك بعدما حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.

وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم ، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة ، علي حساب فنانة كبيرة».

ونشر حساب وهمي منسوب للفنانة الكبيرة عبلة كامل، تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر بعد الضجة التي أثيرت على مدار الأيام الماضية.

وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل :" الحمد الله قررت اعتزال الفن بشكل نهائي واتمنى اكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمال هادفة وقدرت ادخل على قلوبكم السرور".

وفي 2015، طالت عبلة كامل شائعة وفاتها اثر حادث سيارة وهو الامر الذي تم نفيه سريعا من قبل عالئتها الذين اعربوا عن استيئاهم من هذه الشائعة.