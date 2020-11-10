من رابع المستحيلات.. حقيقة التصالح بين هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيرى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر".

وقالت هيفاء وهبى، من خلال تغريدتها: "أولا هو مازال مسجونا منذ 4 أشهر على ذمة التحقيقات، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحاميان المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي".

وأضافت: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل! 4: أنا بلبنان".

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.