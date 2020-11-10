صباحك_و_مطرحك_مع_يونس يتصدر قائمة تويتر

تصدر #صباحك_و_مطرحك_مع_يونس قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. وذلك بعد إذاعة حلقة اليوم الثلاثاء من البرنامج الإذاعي للإعلامي أحمد يونس "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090. ولقد غاب أحمد يونس أكثر من أسبوع عن تقديم البرنامج بسبب وفاة والدته. واحتفل أحمد يونس علي موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من قبل بداية الحلقه #صباحك_و_مطرحك_مع_يونس الترند الأول في مصر على تويتر حالا". ودشن العديد من متابعين البرنامج #صباحك_و_مطرحك_مع_يونس علي "تويتر".

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