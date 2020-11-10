تريند الفن.. فى ذكرى رحيل معالى زايد موقف محرج تعرضت له أمام حسنى مبارك وميرنا وليد مطلوبة على جوجل

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

يوافق اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد.

حدث للفنانة الراحلة معالي زايد، موقف طريف مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كشفت في حوار قديم لها، قائلة: «خلال احتفالات أكتوبر في عهد الرئيس مبارك، وبعد النجاح المدوي لمسلسل «دموع في عيون وقحة»، تمت دعوتي لإلقاء كلمة خلال هذا الاحتفال الذي حضره الرئيس».

وأوضحت معالي زايد، قائلة: «نظرا لعدم درايتي بالأحاديث العامة، والوقوف في هذا الموقف ارتبكت بمجرد وقوفي علي خشبة المسرح ورؤيتي لهذا الجمع الغفير».

وأضافت معالي زايد: «لم أستطع تذكر اسم الرئيس الحالي أو صفة الرئيس السابق فقلت «يحيى الرئيس أنور السادات، ثم صمت فترة طويلة أحاول أن أتذكر أي شيء إلى أن قلت ويحيى الأستاذ حسني مبارك، ما جعلني أسارع في تصحيح الخطأ، فقلت يحيي الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس حسني مبارك حلو كدة، واتجهت مباشرة إلى الشارع هربا من تبعات الموقف والشعور بالحرج".

أحدثت الفنانة ميرنا وليد، ضجة بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الاعلامية إسعاد يونس، مع فريق عمل مسلسل "ذئاب الجبل" من أجل استعادة ذكرياته بعد مرور أكثر من 15 عاما على عرضه.

وتصدرت ميرنا وليد، مؤشرات البحث بـ جوجل وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها.



وكشفت ميرنا وليد، عن أنها لا تزال تحتفظ بنسخة من سيناريو مسلسل ذئاب الجبل حتى الآن، مشيرة الى أنها بكت عندما قرأته أول مرة.



ولفتت ميرنا وليد خلال الحلقة مع نجوم العمل، والمخرج مجدي أبو عميرة أنها شاركت في مسلسل ذئاب الجبل وهي في الـ 17 من عمرها اي في مرحلة الثانوية.



وصرحت ميرنا: "لما لقيت الناس طيبة في المسلسل وافقت ولو لقيتهم مش كويسين مكنتش هعمل المسلسل، وكان يتبقى على امتحاني في الثانوية العامة 6 أيام، وأقنعني المخرج بتأجيل بعض المواد للعام القادم ولكني دخلت كل المواد ونجحت".

تحتفل الفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثله عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.



بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشرة من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الأبيض"، من إخراج والدها بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

تزوجت الفنانة المعتزلة هدى رمزي خمس مرات، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.



وتزوجت هدى رمزي، من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق، وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، وانفصل عنها.

