بنشر مجموعة من الصور.. عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد بكري خالد

نشر الفنان "عمرو وهبة"، مجموعة من صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلق عمرو وهبة على الصور، قائلا: "النهارده عيد ميلاد بكري خالد، واحد من اهم واجدع واطيب والذ واشطر وارجل صحابى واللى انا بحبه جدًا واللى اكيد باين فى صورى قد ايه انا مشغول بالتفكير فيه وفى الهديه اللى هجيبهاله".
وتجمع عمر وهبة وبكري خالد صداقة وأعمال فنية مشتركة، ومن المعروف عن عمرو وهبة الدعابة.
يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
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