شاهد.. ثراء جبيل بإطلالة جذابة باللون الأبيض

شاركت الفنانة ثراء جبيل متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت ثراء جبيل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض، مع بعض الإكسسوارات ذهبية اللون في كل من رقبتها وأذنيها.



ومن الناحية الجمالية تركت شعرها ذات اللون الأسود منسدلا على كتفيها، واعتمدت على لوك ميك آب طبيعي وخفيف، لإبراز ملامح وجهها الجميلة.



يذكر أن ثراء استطاعت أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها.

كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".