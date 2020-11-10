شاهد.. بوسي شلبي في ندوة تكريم صلاح عبد الله

شاركت الفنانة بوسي شلبي، فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلّقت بوسي على الفيديو قائلة: "الآن من ندوة الفنان الجميل صلاح عبد الله". وظهر في الفيديو الفنان القدير "صلاح عبد الله" مرتديًا الكمامة وفي وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية من الحضور. وعبرت الفنانة بوسي له في الفيديو عن حبها له وتقديها لفنه العظيم هي وجمهور كبير وأنه يستحق هذا التكريم وعن جدارة.

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