واللافت أن ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر 45 افتقد جزءا كبيرا من رشاقته وظهر بـ "كرش" بعد زيادة ملحوظة في وزنه.
يشار إلى أن آخر أعمال ليوناردو دي كابريو فيلم once upon a time in Hollywood الذي عرض في صيف 2019.
وتدور أحداث المسلسل حول محاولة ممثل تليفزيوني خبت سنوات نجوميته وتألقه بمعاونة دوبليره الذي يساعده في المشاهد الخطرة أن يحققا شيئا من الشهرة والنجاح في عالم صناعة السينما خلال العصر الذهبي لهوليوود في عام 1969 بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الكرش.. وسيم هوليوود ليوناردو دي كابريو يفقد رشاقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.